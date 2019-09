© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il mercato in Italia si è chiuso il 2 settembre, ma in Portogallo le trattative sono aperte fino al 22 settembre. Il Benfica, come riportato dal quotidiano O Jogo, vuole arrivare a Mattia Perin, escluso anche dalla lista per la prossima Champions League. Il portiere azzurro, dopo le trattative di mercato di questa estate, potrebbe riprovare ad intavolare una discussione con la società lusitana.