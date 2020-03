Juve, dal Portogallo: Ronaldo a Madeira ma domani sera contro il Milan ci sarà

vedi letture

Cristiano Ronaldo è partito per il Portogallo ma la sua presenza nella sfida di Coppa Italia contro il Milan di domani pomeriggio non è a rischio. Secondo quanto riportato da CMTV il giocatore dovrebbe infatti tornare a Torino domani mattina e per questo sarà regolarmente in campo all'Allianz Stadium per la semifinale di Coppa Italia contro i rossoneri.