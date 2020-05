Juve, dal ritorno in campo ai rientri dall'estero: anche i sudamericani attesi a Torino

Da ieri alla Continassa si è tornato a respirare il profumo dell’erba. E dopo due mesi di astinenza da campo, anche correre – non proprio ciò che adorano particolarmente tutti i calciatori – è diventato piacevole. Poi, è chiaro che le maggiori attenzioni siano andate a lei, la “vecchia amica ritrovata”, come l’ha definita Leonardo Bonucci: la palla, quella che è mancata di più nelle settimane di isolamento.

Proprio il difensore bianconero ha regalato un sorriso al suo arrivo alla Continassa, ieri pomeriggio. Calato il finestrino, e salutato i fotografi, Bonucci, con tanto di mascherina in tinta nera, ha esclamato ironicamente: “E’ arrivato Zorro!”. Poi al lavoro come Aaron Ramsey (al mattino), Giorgio Chiellini, Carlo Pinsoglio, Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur, Mattia De Sciglio, Federico Bernardesci e Daniele Rugani, quest’ultimo il primo positivo al Coronavirus della Serie A (ormai guarito) lo scorso 12 marzo.

Gli allenamenti individuali si sono svolti in turni di tre-quattro nel corso del pomeriggio grazie alla disponibilità di quattro campi, ogni giocatore ha lavorato individualmente alla presenza di un medico e un preparatore: sarà così anche nei prossimi giorni. Intanto, dopo Cristiano Ronaldo, è rientrato a Torino anche Wojciech Szczesny, che dovrà osservare quattordici di isolamento come gli altri compagni che sono già in viaggio di ritorno dal Sud America: l’ultima traccia social, in tal senso, di Douglas Costa.