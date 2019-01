© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Paratici vuole trattenerlo alla Juventus, ma dall'Inghilterra non mollano. La stampa britannica fa sapere che il Leeds United non molla la presa per Moise Kean. Il manager della formazione capolista in Championship, Marcelo Bielsa, avrebbe individuato nell'attaccante il rinforzo ideale ma la Vecchia Signora pare non disposta a lasciar andare il classe 2000.