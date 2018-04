Juve, dall'Inghilterra: concorrenza di Barça e Arsenal per Martial

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Col passare dei giorni si aggiungono sempre più pretendenti per Antonhy Martial, attaccante del Manchester United seguito da vicino da Juventus e Bayern Monaco. Oltre a questi due club, secondo il Daily Mail, anche Barcellona e Arsenal avrebbero alzato il pressing. In particolare, per il tabloid, i blaugrana potrebbero mettere sul piatto una proposta da 70 milioni di euro per il suo cartellino.