Juve, dall'Inghilterra: Dybala-City fattibile in estate. Base d'asta 100 mln

Il Daily Express, nella sua edizione odierna, parla del futuro di Paulo Dybala. Secondo il tabloid i bianconeri avrebbero fatto sapere al Manchester City di voler prendere in considerazione, la prossima estate, un'eventuale cessione della Joya. Ma per iniziare ad intavolare una trattativa vera e propria si dovrà partire da una base ben precisa, cioè un'offerta da almeno 100 milioni di euro. Per cifre inferiori i bianconeri, si legge, non si siederebbero neanche al tavolo delle trattative.