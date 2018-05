Juve, dall'Inghilterra: il Manchester United prepara un doppio assalto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester United fa sul serio per Mario Mandzukic e si prepara a bussare alla porta della Juventus anche per un altro giocatore: nel mirino del club inglese, infatti, c'è anche il terzino brasiliano Alex Sandro. Come riporta Metro, i due calciatori avrebbero manifestato l'intenzione di accettare la proposta dei Red Devils. Nei prossimi giorni sono attese novità.