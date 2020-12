Juve, dall'Inghilterra: Isco bianconero a gennaio. Superato l'Arsenal

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Daily Star in Inghilterra, a gennaio Isco potrebbe davvero diventare un giocatore della Juventus. Secondo il media d'Oltremanica il trequartista ex Malaga raggiungerà a Torino il suo ex compagno Cristiano Ronaldo. Arsenal scavalcato, quindi, in un testa a testa che avrebbe visto la vittoria dei bianconeri.