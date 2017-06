Juve, dall'Inghilterra: l'Arsenal respinge l'offerta per Szczesny

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano aggiornamenti dall'Inghilterra per la trattativa fra Arsenal e Juventus per l'approdo in bianconero di Wojciech Szczesny. Secondo quanto riportato dal The Sun i Gunners avrebbero rifiutato 4,5 milioni di euro dai campioni d'Italia per il cartellino del polacco in scadenza di contratto nel giugno 2018. La controproposta arrivata a Torino da parte dei londinesi è di 15 milioni di euro.