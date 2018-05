Juve, dall'Inghilterra: Liverpool attento alla situazione di Khedira

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo il The Sun il Liverpool sta seguendo molto da vicino la situazione di Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, che nelle scorse ore non ha chiuso le porte ad un possibile addio alla Juventus, nell'idea deiReds andrebbe a rimpiazzare il partente, proprio verso Torino, di Emre Can.