Juve, dall'Inghilterra: piace anche Dembele del Tottenham

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la Juventus avrebbe in mente un doppio colpo in Inghilterra. Marotta e Paratici, infatti, stanno guardando in casa del Tottenham per arrivare al difensore Toby Alderweireld e al centrocampista Mousa Dembélé, due giocatori esperti e di sicuro affidamento per puntare all'agognata Champions League.