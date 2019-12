© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mikel Arteta sta già pensando a come migliorare il suo Arsenal. Il nuovo tecnico dei Gunners avrebbe infatti individuato il primo rinforzo per gennaio: si tratta di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus arrivato in estate a parametro zero, che non ha avuto un inizio di stagione particolarmente positivo. Nonostante ciò, il club bianconero non avrebbe intenzione di privarsene, mentre dovrebbe essere ceduto Emre Can. Come riporta The Times, l'interesse dei londinesi è indipendente dalla situazione legata a Granit Xhaka.