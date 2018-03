Juve, dall'Inghilterra rilanciano l'assalto a Bellerin

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dall’Inghilterra rilanciano indiscrezioni di mercato che vanno a toccare le strategie dei club italiani nel prossimo futuro. In particolare modo è la Juventus ad essere al centro della scena, con la ricerca di un terzino tra gli obiettivi principali. Il nome in questione è quello dello spagnolo dell’Arsenal Hector Bellerin. Secondo il Mirror, infatti, i bianconeri sarebbero attualmente i favoriti principali nella corsa al giocatore dei Gunners. Tra le alternative più pericolose, ad ogni modo, spicca l’insidia Josè Mourinho, che vorrebbe puntare proprio sul talento made in Barcelona per rafforzare la propria linea arretrata. Insomma una bagarre di mercato pronta ad esplodere, con i bianconeri individuati come protagonisti annunciati.