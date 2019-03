Juve, dall’Inghilterra rilanciano: sarà assalto a Grimaldo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Viene rilanciata anche in Inghilterra la notizia che riguarda la Juventus e racconta di un interesse del club bianconero nei confronti di Alejandro Grimaldo. Il terzino spagnolo del Benfica, formatosi calcisticamente nel Barcellona, ha raggiunto una valutazione prossima ai 40 milioni di euro che non è tuttavia sufficiente a spaventare le tante società interessate a contrattualizzarlo. I bianconeri stanno pensando a lui come alternativa al possibile partente Alex Sandro, ma attenzione alla concorrenza dell’Arsenal altrettanto motivato a strappare lo spagnolo all’Estadio Da Luz.