© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo incrocio, questa volta di mercato, fra Juventus e Tottenham. Secondo quanto riportato dal Daily Mail i bianconero nelle prossime ore avvieranno i contatti con i londinesi per Danny Rose. Il giocatore, riporta il quotidiano britannico, sarebbe una specifica richiesta di Maurizio Sarri per coprire la fascia sinistra della difesa, considerando che Luca Pellegrini potrebbe essere ceduto in prestito per avere maggior minutaggio.

Sul giocatore ex Sunderland ci sono però anche le mire di PSG e Schalke04.