Juve, dall'Inghilterra: sfida al Liverpool per Cakir del Trabzonspor

Rimbalzano dall'Inghilterra ed in particolare dalle colonne del Liverpool Echo, alcune voci di mercato riguardo la Juventus. Secondo il quotidiano britannico, infatti, i campioni d'Italia e il Liverpool avrebbero messo nel mirino Ugurcan Cakir, portiere classe 1996 attualmente in forza al Trabzonspor, club con il quale ha un contratto in essere fino al giugno 2021.