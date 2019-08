© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Eriksen è sempre più lontano dal Tottenham. Il trequartista danese, come riportato dal Daily Mail, interessa al Manchester United, ma i Red Devils hanno poco tempo per poter chiudere la trattativa. Nel caso in cui la squadra di Solskjaer non dovesse chiudere per il calciatore, Juventus e Atletico Madrid potrebbero inserirsi: il calciatore è in scadenza nel 2019, dunque i londinesi potrebbero diminuire il prezzo del cartellino. Al momento la squadra guidata da Pochettino chiede almeno 50 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro.