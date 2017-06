Juve, dalla Francia: Cuadrado proposto all'Olympique Marsiglia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo il quotidiano francese La Provence l'esterno della Juventus Juan Cuadrado sarebbe stato proposto all'Olympique Marsiglia. Nell'articolo non è chiaro chi abbia proposto il giocatore al club francese, ma viene specificato come il ds Andoni Zubizarreta non abbia ancora dato una risposta.