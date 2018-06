Juve, dalla Francia: incontro ag. Dybala-Real, ma il PSG è in vantaggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'agente di Paulo Dybala ha incontrato il Real Madrid. Secondo quanto riporta Paris United, l'attaccante argentino avrebbe infatti comunicato al suo entourage la volontà di lasciare la Juventus in estate, dandogli mandato di prendere contatti coi club interessati. I blancos ci pensano, ma al momento è il Paris Saint-Germain a essere in vantaggio per aggiudicarsi le prestazioni della Joya.