Juve, dalla Germania: BVB forte su Emre Can. Il problema è l'ingaggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tramite la Bild arrivano nuovi aggiornamenti sull'interesse del Borussia Dortmund per Emre Can. Il centrocampista della Juventus piace anche a Barcellona e PSG, ma per il quotidiano tedesco il BVB sta pensando a lui con sempre maggiore convinzione.

I dettagli - Il costo del cartellino, seppur con una cifra non specificata, non rappresenterebbe un problema per i gialloneri di Germania. Mentre qualche pensiero in più lo crea lo stipendio di Emre Can che alla Juventus guadagna, al lordo, circa 12 milioni di euro. Una cifra considerata troppo alta per i parametri del club tedesco.