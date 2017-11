Juve, dalla Germania: Howedes di nuovo ko, riscatto lontanissimo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non c'è pace per Benedikt Höwedes, difensore della Juventus in prestito dallo Schalke 04, fermato nuovamente da un problema muscolare a poche ore dalla sfida al Napoli e conseguentemente escluso dai convocati per il big match di domani sera. Per il tedesco a questo punto si fa dura per quanto riguarda il riscatto da parte dei bianconeri, che scatterebbe solo alla 25esima presenza col suo nuovo club: dopo tre mesi di stagione, l'obiettivo è lontano 24 unità.