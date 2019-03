Matthijs de Ligt è un obiettivo della Juventus, ma secondo Mundo Deportivo è il Barcellona a essere in vantaggio per il difensore olandese dell'Ajax. Il difensore, dunque, a giugno potrebbe seguire il suo attuale compagno di squadra Frenkie de Jong che ha già accettato la corte dei catalani. I blaugrana, come si legge sul giornale sportivo spagnolo, sono dunque avanti rispetto ai bianconeri ma anche al Paris Saint-Germain e al Bayern Monaco.