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Serie A

Juve, dalla Spagna: bianconeri pronti a pagare la clausola di Umtiti

22.03.2018 00:30 di Michele Pavese  Twitter:    articolo letto 4210 volte
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bomba di mercato dalla Spagna, precisamente da Don Balon: la Juventus sarebbe pronta a pagare la clausola rescissoria di Samuel Umtiti, difensore francese del Barcellona. L'ingaggio del giocatore è però elevato, e sulle sue tracce c'è anche il Manchester United.
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