© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si allunga la lista dei calciatori emersi come possibili oggetti della discussione fra Barcellona e Juventus vista la missione in Spagna del ds Fabio Paratici. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, quotidiano da sempre vicino al club catalano, la Juventus avrebbe chiesto informazioni su Ousmane Dembélé come possibile sostituto di Paulo Dybala nell'attacco bianconero.