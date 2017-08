Juve, dalla Spagna: sfuma definitivamente la pista André Gomes

© foto di J.M.Colomo

Sfuma la pista André Gomes (24) per la Juventus. Il giornale Mundo Deportivo fa sapere che il Barcellona cerca una sistemazione per il centrocampista portoghese ex Valencia, ma la pista bianconera non è più percorribile. L'agente Jorge Mendes - si legge - ha confermato alla dirigenza catalana che il suo assistito non vestirà la maglia bianconera.