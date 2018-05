Juve, dalla Spagna: vicino Oriol Busquets dal Barcellona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe arrivare a breve un baby colpo dalla Spagna per la Juventus campione d'Italia. Come riporta il Mundo Deportivo i bianconeri sarebbro molto vicini al tesseramento di Oriol Busquets, centrocampista classe 1999, in scadenza di contratto con il Barcellona. Busquets (19) in questa stagione ha militato nella seconda formazione del club catalano che milita in seconda divisione mettendo a referto 22 presenze inficiate da un infortunio al menisco che lo ha tenuto fuori per tutta la seconda parte di stagione.