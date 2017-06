Juve, Dani Alves addio. Il Tottenham prova l'inserimento last minute

© foto di Marucci

Il Tottenham prova l'inserimento per Dani Alves, secondo il The Sun. Il tabloid titola "Back off, Poch... Dan's our man" e spiega come il tecnico degli Spurs Mauricio Pochettino abbia tentato l'inserimento sull'esterno brasiliano nonostante l'accordo col City sia davvero ad un passo.