Juve-Dani Alves, la rottura porta alla rescissione. E ad una multa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo solo una stagione, Dani Alves è pronto a salutare la Juventus. Le esternazioni social non sono piaciute al club bianconero e verosimilmente si arriverà alla rescissione, riporta la Gazzetta dello Sport. La Juventus prima di dare il via libera, però, è pronta a notificare una multa al giocatore per i suoi messaggi sulla rete. I nomi per la sostituzione del brasiliano sono tanti: da De Sciglio a Joao Cancelo fino a Darmina e Aurier del PSG.