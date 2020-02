vedi letture

Juve, Danilo dopo il ko: "Primo tempo non all'altezza, ne siamo consapevoli"

Il laterale della Juventus, Danilo, è intervenuto ai microfoni di JTV al termine della sfida di Champions League persa contro il Lione: “Cosa non ha funzionato? Penso che non siamo stati all’altezza nel primo tempo. Nella gara ritorno dobbiamo giocare come nel secondo tempo di oggi, dove siamo stati compatti e intensi: dobbiamo continuare così nella gara di ritorno. Fatica nell’arrivare alla conclusione in porta? Penso che dobbiamo continuare ad allenarci per migliorare. Siamo consapevoli del fatto che non stiamo facendo bene e per per vincere bisogna combattere fino all’ultimo”.