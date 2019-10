Juve, Danilo e Ramsey in gruppo. Sarri: "Douglas Costa ancora a parte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri ha fatto il punto sul rientro degli infortunati nella conferenza stampa tenuta alla vigilia di Juventus-Bologna. "Non so da dove è uscita la notizia del rientro di Douglas Costa, ma lui si sta allenando sempre a parte - ha detto Sarri -. Non c'è stato il rientro di Douglas Costa. Mercoledì è rientrato in gruppo Danilo, ieri Ramsey. Per quanto riguarda Douglas Costa e De Sciglio dallo staff medico mi stanno arrivando notizie confortanti, ma ancora non c'è stato il rientro in gruppo".

