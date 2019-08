Juve, Danilo tuttofare può sbloccare Cancelo al Manchester City

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è improvvisamente riaperta la trattativa tra Juventus e Manchester City per il passaggio di Joao Cancelo alla corte di Guardiola. Il club inglese ha infatti proposto uno scambio con Danilo più un conguaglio di circa 30 milioni a favore dei bianconeri. L'affare, che sembrava già chiuso due mesi fa, sembra essersi quindi sbloccato: la Juventus, riporta Tuttosport, è pronta ad accogliere il terzino tuttofare, un brasiliano con la mentalità europea. Ha giocato su entrambe le fase e anche come mediano, grazie alla sua bravura nell'intercettare i palloni. Personalità e carattere affabile, un profilo ideale per Sarri.