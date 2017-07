Juve-Danilo, il Real può abbassare le pretese. E c'è già il sì del terzino

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il colpo resta in canna. Danilo e la Juventus, i segnali raccontano che il matrimonio pare destinato a concretizzarsi. Il Real Madrid continua a chiedere 30 milioni di euro, la Juventus non vorrebbe spenderne più di 15 più bonus. Margini di trattativa: il Real può scendere a 25-27, la Juve salire a 22. Danilo spinge, il giocatore ha già una bozza d'intesa per un quadriennale da 4,5 milioni all'anno con opzione.