Juve, Danilo prima della Samp: "Dobbiamo vincere, non ci sono più scuse"

vedi letture

Titolare nella Juventus che sfida la Sampdoria per il nono scudetto consecutivo, Danilo ha parlato a JTV prima della gara: "È una partita difficile , come tutte le partite del campionato, ma credo sia molto importante rimanere concentrati e iniziarla con molta determinazione per vincere"

Cosa farà la differenza?

"La nostra concentrazione, perché è chiaro che adesso non ci sono più tante partite e non ci sono più scuse, bisogna restare molto concentrati con la testa giusta per vincere la partita".