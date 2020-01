Juve, Danilo: "Vogliamo vincere la Coppa. CR7? Non aiuta solo coi gol"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Danilo, terzino della Juventus, a pochi minuti dal quarto di finale di Coppa Italia con la Juventus è intervenuto al microfono di Rai Sport: "E' un obiettivo che abbiamo quello della Coppa Italia, vogliamo vincerla. Il futuro passa per oggi, è necessaria una vittoria. Ronaldo? Magari continuasse così. E' un calciatore incredibile, ci aiuta in tutte le partite, ma non solo con i suoi gol. E' il suo atteggiamento che ci dà sicurezza, la voglia che ci mette in campo".