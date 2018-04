Juve, Darmian a un passo: fumata bianca dopo il 19 maggio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus a un passo da Matteo Darmian: secondo quanto riferito da Tuttosport, è infatti a un passo la chiusura della trattativa per l'arrivo del terzino italiano dal Manchester United. Probabile fumata bianca dopo la finale di FA Cup del 19 maggio tra i Red Devils e il Chelsea. Partita che la Juve guarderà con attenzione, perché in campo potrebbero andare altri due obiettivi come Morata e Martial.