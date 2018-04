Juve, Darmian il favorito per la fascia. Da Digne a Bernat, tutti i nomi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport questa mattina fa il punto sul mercato terzini della Juventus. Il favorito, per prezzo, qualità e duttilità, resta Matteo Darmian ma l'ex granata oggi allo United non è l'unico. Nel mirino di Marotta e Paratici ci sono tanti e variegati nomi: si va da Filipe Luis dell'Atletico Madrid a Lucas Digne del Barcellona, passando per Luis Gaya del Valencia e Juan Bernat del Bayern.