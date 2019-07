Juve, Darmian per sostituire Cancelo: occhio però all'Inter di Conte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna di moda il nome di Matteo Darmian per la Juventus. Nel caso in cui il club bianconero dovesse cedere Joao Cancelo al Manchester City opterebbe per un profilo low cost per la sua sostituzione e il nome dell'ex Torino è il primo nella lista di Fabio Paratici.

Occhio all'Inter - Sul laterale italiano, che tornerebbe molto volentieri in Serie A dopo l'avventura al Manchester United, c'è però anche l'Inter di Antonio Conte, che lo ha allenato nel periodo in Nazionale. La Juve è in vantaggio, ma i nerazzurri proveranno a mettere i bastoni tra le ruote alla Vecchia Signora. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.