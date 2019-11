Juve, De Ligt adesso è una garanzia: quei 75 milioni spesi bene

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adesso De Ligt è uno da Juve. Per il presente e per il futuro. Il centrale olandese, passo dopo passo, è cresciuto e compiuto quel salto di qualità che fa dell’operazione portata a termine dal club a luglio il colpo dell’estate. Il salvataggio su Correa a pochi minuti dal termine del match con l’Atletico Madrid, in cui la Juventus ha definitivamente conquistato il primo posto nel girone di Champions, è l’emblema della crescita del difensore in questi primi mesi a Torino.

Catapultato in campo sin da subito da titolare inamovibile - complice l’infortunio di Giorgio Chiellini – De Ligt ci ha messo un pochino per prendere le misure nella nuova realtà bianconera. Dal feeling con Leonardo Bonucci, che lo ha sempre supportato; a quelle con la Serie A, tanto lontana dal campionato olandese. Di fatto, il giocatore è apparso sempre a suo agio in Champions League, competizione che lo ha visto protagonista già la scorsa stagione.

Nelle ultime apparizioni, invece, al di là del contesto, l’ex capitano dell’Ajax è diventato una garanzia per Sarri, che faticherà in primavera a toglierlo dal campo, malgrado l’abbondanza in organico. La Juve crede in lui, la scorsa stagione ha messo sul tavolo settantacinque milioni senza pensarci: averlo oggi, in età giovane, significa poterlo accompagnare per mano in un percorso di crescita ulteriore e consacrarlo tra qualche anno come il difensore più forte al mondo, un Cristiano Ronaldo nel suo ruolo. Altro che settantacinque milioni, a quel punto.