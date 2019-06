Juve, De Ligt allontana Bonucci: sondaggio del Paris Saint-Germain

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sondaggio del Paris Saint-Germain per Leonardo Bonucci. Come riporta Sportmediaset, Leonardo nelle ultime ore avrebbe preso infatti informazioni sulla situazione del difensore della Juventus. In casa bianconera Bonucci rischia di perdere il posto da titolare a causa dell'acquisto del giovane De Ligt, un fattore che potrebbe spingerlo a guardarsi intorno. Il PSG, proprio in tal senso, è alla finestra.