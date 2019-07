© foto di Imago/Image Sport

Tuttosport fa il punto sul futuro di Matthijs de Ligt. C'è attesa a Torino per l'arrivo del difensore olandese dall'Ajax: Mino Raiola sta mediando con la società ajacide sui bonus. Il giocatore si sta allenando in attesa. Fabio Paratici e Pavel Nedved, intanto, sperano di regalare il giocatore a Maurizio Sarri prima della tournèe in Asia. Occhio alle possibili contropartite: una potrebbe essere Leandro Fernandes, ex PSV Eindhoven, baby esterno d'attacco della Juventus Under 23.