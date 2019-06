Juve, De Ligt dà la precedenza ai bianconeri: Paratici prova a chiudere

© foto di Imago/Image Sport

La trattativa tra la Juventus e Matthijs De Ligt va avanti e secondo quanto riportato da Tuttosport.com il difensore sta spingendo per approdare in bianconero. La volontà della Juve è quella di arrivare alla fimata bianca in tempi brevi, magari già entro la fine di questa settimana ma sulle tempistiche non ci sono garanzie al momento.

L'olandese con CR7 - Il difensore vorrebbe giocare insieme a Cristiano Ronaldo e avrebbe chiesto a Mino Raiola, suo agente, di dare la massima priorità proprio alla Juventus, più in alto nelle sue preferenze rispetto al PSG.