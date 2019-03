Rimpianto di non avere chiuso? Forse, perché se la Juventus si è mossa con largo anticipo sul fronte De Ligt, la scelta di non avere affondato con l’Ajax arrivando alla conclusione anticipata come fatto dal Barcellona per De Jong, potrebbe costare ai club interessati al difensore olandese un bonifico sostanzialmente più alto rispetto a quello inizialmente messo in preventivo. L’exploit dei Lanceri contro il Real Madrid ha aperto una vera e propria corsa “all’oro” nei confronti dell’Academy di Amsterdam, aumentando il numero di concorrenti anche per quanto riguarda il difensore centrale. Oltre al già noto pressing del Barcellona, occorre fare attenzione anche alla volontà dell’Atletico Madrid di ricostruire il reparto arretrato, in previsione della fine del ciclo di Godin destinato all’Inter e dell’assalto che club economicamente forti come il Bayern Monaco stanno programmando nei confronti di Lucas Hernandez.