© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria della Juventus contro l'Atletico Madrid, anche il difensore bianconero Matthijs De Ligt ha voluto esprimere tutta la sua gioia social per la qualificazione come prima della classe agli ottavi di finale di Champions e anche per la sua bella prestazione: "Davvero felice per la vittoria e per il primo posto nel girone! Grazie tifosi", ha scritto il numero 4 juventino su Instagram.