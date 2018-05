Juve, De Ligt il preferito per la difesa. Occhio a Godin-Gimenez

Come detto Mehdi Benatia dopo il Mondiale potrebbe lasciare la Juventus. Per la sua sostituzione i bianconeri hanno già in mente una lista in testa alla quale c'è Matthijs De Ligt, 18enne talento dell'Ajax. L'olandese è il preferito e la Juventus proverà a sfruttare i buoni uffici di Mino Raiola col club di Amsterdam, ma la concorrenza e la valutazione (40 milioni) spaventano. Le alternative portano a Madrid, sponda Atletico. La prima è Diego Godin, anche se l'età non è proprio dalla sua parte, l'altra il compagno di reparto José Maria Gimenez su cui però è forte il Real Madrid. In Italia, aggiungiamo noi, è seguito il profilo di Alessio Romagnoli.