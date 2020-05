Juve, De Ligt in Olanda ma di rientro a Torino nel week end: obiettivo 18 maggio

Matthijs de Ligt sarebbe pronto al rientro a Torino già nel week end, proprio come tutti gli altri compagni di squadra che vivono all’estero queste settimane di emergenza Coronavirus. Il centrale difensivo, dopo due mesi di isolamento all’interno della propria abitazione a Torino, è rientrato in Olanda per andare a trovare la famiglia. Dovrebbe tornare in Italia domenica, così da poter essere eventualmente presente alla ripresa degli allenamenti consentiti da decreto governativo dal 18 maggio, a seguito di quattordici giorni di isolamento obbligatorio per tutti quelli che giungono in Italia dall’estero. Fino a quando non ci sarà una data certa del nuovo inizio della Serie A, però, la Juve difficilmente diramerà le convocazioni.