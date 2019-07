Juve-De Ligt, la fidanzata sventola il tricolore alla festa d'addio

© foto di Imago/Image Sport

Matthijs De Ligt sventola virtualmente la bandiera bianconera. La Gazzetta dello Sport scrive che l'Ajax continua a chiedere 75 milioni di euro per il difensore, mentre Mino Raiola ha ricordato ai vertici dei lancieri quella promessa della scorsa estate di liberarlo al massimo per 50 milioni di euro. Eppure l’Ajax fa orecchie da mercante e continua a bloccare il calciatore.

Festa d'addio - A organizzarla è stata Annekee Molenaar, la fidanzata dell’attuale capitano dell’Ajax. I familiari, amiche e amici nei giorni scorsi hanno celebrato l'evento esponendo la bandiera italiana per Matthijs. Quest’indizio pro-Juve ha avuto eco in Olanda, con l’effetto di surriscaldare un’atmosfera già tesa.

L'affare non sarà chiuso a breve - Il difensore non vuole far causa al club in cui è esploso. La Juventus vuole evitare contrapposizioni dirette anche se c'è ottimismo. Tuttavia Maurizio Sarri dovrà avere pazienza, l'olandese non sbarcherà a Torino a stretto giro.