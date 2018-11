Juve-De Ligt. Matrimonio possibile, ma occhio a prezzo e concorrenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matthijs De Ligt è uno dei nomi preferiti in casa Juventus per rinforzare la difesa del futuro. Una premessa d'obbligo, per iniziare a parlare del centrale classe '99 dell'Ajax. Perché il suo nome è uno dei più ambiti di tutta Europa, grazie alle sue qualità, alla giovanissima età e alla già buona esperienza, visto che gioca titolare già da almeno 2 anni.

Difensore centrale ben strutturato fisicamente e abilissimo nella costruzione del gioco da dietro, De Ligt sta migliorando giorno dopo giorno. E inevitabilmente la crescita della sua valutazione è direttamente proporzionale ai suoi progressi tecnici. A tutto questo, serve aggiungere un altro dettaglio: col passare delle settimane, sono sempre di più le squadre europee sulle sue tracce. Oltre alla Juve, infatti, si parla di Roma, Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester United.

La Juventus lo conosce bene, lo stesso giocatore è consapevole del gradimento bianconero (e lo apprezza) e il suo agente Mino Raiola ne ha spesso parlato con gli uomini mercato bianconeri. Un tavolo che insomma sembrerebbe apparecchiato per l'arrivo dell'olandese a Torino. Ma come detto le concorrenti, così come la valutazione da 50 milioni di euro, creano non poche difficoltà nel percorso verso la fumata bianca.