Juve, De Ligt: "Non mi sono mai pentito di aver scelto la Serie A. Il posto migliore per me"

In un'intervista rilasciata a The Athletic, Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, ha parlato di quanto sia stato importante per lui approdare in Serie A: "È una grande sfida per un difensore mettersi alla prova in Italia da non italiano. Personalmente mi piacciono molto le sfide e ho pensato che la Serie A fosse il campionato migliore per me: non mi sono mai pentito della scelta e sono contento".