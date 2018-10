Juve, De Ligt perfetto per la difesa ma i bianconeri non vogliono aste

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus non molla Matthijs De Ligt. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club bianconero continua a seguirlo ma non intende partecipare ad aste che partono dai 40 milioni per arrivare chissà dove. Il profilo del diciannovenne resta però perfetto per la Vecchia Signora, anche per ringiovanire il reparto difensivo con un giocatore che vanta già nove presenze in Serie A.