Juve, De Ligt prima scelta per la difesa: Militao e Dias le alternative

La Juventus pensa a ringiovanire la difesa e Tuttosport oggi in edicola fa tre nomi: il primo in cima alla lista resta sempre Matthijs De Ligt dell'Ajax ma come è noto i bianconeri dovranno fare i conti anche con Barcellona, PSG, Manchester United e City, mentre gli altri due sono Eder Militao, sul quale c'è il Real Madrid, e Ruben Dias, con l'Atletico Madrid che è sulle sue tracce.